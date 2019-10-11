Материалы, которые применяют для производства ступеней и лестниц имеется очень много, но именно композит считается одним из самых лучших. Это различная композитная доска, а также лестницы и ступени из ДПК. Лестницы из ДПК – это совершенно недорого, и в изготовлении не слишком трудоемко. Но при этом довольно красиво. Стоимость ступеней ДПК напрямую зависит от используемого материала, который использовался при её создании. Каталог готовых ступеней из ДПК https://dvestupeni.ru/products/lestnicy-iz-dpk/
Компания "Две Ступени" имеет большой опыт в изготовлении лестниц из ДПК. В нашем каталоге представлены готовые макеты лестниц и ступеней. Мы отлично понимаем, как важна лестница и ступеньки для дома — ведь она должна полностью соответствовать эстетическим потребностям хозяина дома, выражать его чувство стиля и сочетаться с основным направлением всего дизайна.
Поэтому уделяем внимание любой мелочи, вне зависимости от того, по типовому или же по индивидуальному проекту изготавливается лестница. Широкая гамма цветовых оттенков, а также большой выбор декоративных элементов дает возможность сделать лестницу или ступени, изготовленную из ДПК, которая идеально придется даже самому изощренному вкусу.