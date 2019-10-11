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    Пт., 11 октября 2019г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Маркетинг с оплатой за результат для b2b и b2c
    • Сегодня! direct_bodrov Cегодня в 12:13 «Ответить»
      Всех приветствую.

      Ищем партнеров на простых условиях.

      Возьмем на себя все продвижение в интернете (создание сайта, реклама в Яндекс.Директ, Гугл Адвордс, аналитика),
      с вашей стороны вложения в рекламный бюджет (зависит от ниши) и процент за закрытого клиента.

      Все официально, по агентскому договору.

      Вкратце, кто мы такие.

      Мы - команда из 2 человек маркетолог и дизайнер.


      В маркетинге с 2016 года, запустили более 50 ниш. Среди них строительные/ремонтные тематики, ремонты квартир, стоматологии,
      юридические услуги, недвижимость, автомобильная тематика.

      Находимся в Н.Новгороде, но работаем по всей России.

      Берем 1 партнера на 1 город, чтобы не создавать конкуренцию.


      Преимущество для вас:

      - Не нужно тратить деньги на разработку сайта, настройку рекламы, отрисовку баннеров, абонент. ведение, аналитику;

      - В отличие от обычного ведения, такой способ взаимодействия позволит уделять больше внимания вашему проекту, мы тоже заинтересованы в совместном заработке;

      - Опыт работы в вашей тематике/сегменте. (Можем выслать кейсы)

      Условия на которых мы работаем подробно тут: https://dorado-agency.ru/partnerstvo



      Хотите пообщаться?

      Пишите на почту direct.bodrov@yandex.ru

      Дмитрий Бодров
      г. Нижний Новгород.
      https://dorado-agency.ru/partnerstvo
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