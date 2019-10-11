Возьмем на себя все продвижение в интернете (создание сайта, реклама в Яндекс.Директ, Гугл Адвордс, аналитика),
с вашей стороны вложения в рекламный бюджет (зависит от ниши) и процент за закрытого клиента.
Все официально, по агентскому договору.
Вкратце, кто мы такие.
Мы - команда из 2 человек маркетолог и дизайнер.
В маркетинге с 2016 года, запустили более 50 ниш. Среди них строительные/ремонтные тематики, ремонты квартир, стоматологии,
юридические услуги, недвижимость, автомобильная тематика.
Находимся в Н.Новгороде, но работаем по всей России.
Берем 1 партнера на 1 город, чтобы не создавать конкуренцию.
Преимущество для вас:
- Не нужно тратить деньги на разработку сайта, настройку рекламы, отрисовку баннеров, абонент. ведение, аналитику;
- В отличие от обычного ведения, такой способ взаимодействия позволит уделять больше внимания вашему проекту, мы тоже заинтересованы в совместном заработке;
- Опыт работы в вашей тематике/сегменте. (Можем выслать кейсы)
Условия на которых мы работаем подробно тут: https://dorado-agency.ru/partnerstvo