Сразу-же после появления у каждого взрослого личного ноутбука или смартфона с безлимитным доступом к сети, мы получили возможность за пару секунд начинать диалог с любым человеком, даже если в эту секунду он находится на другой стороне планеты. Вполне закономерно, что быстро в Интернете появились и сайты знакомств, где пользователи могли разыскать для себя потенциального партнёра. Вначале это были довольно простые ресурсы, где пользователи заводили персональные аккаунты, ставили на аватарку свою лучшую фотографию и могли смотреть такие-же страницы других пользователей ресурса, про видеочаты знакомств речи не шло.



А после на сайтах знакомств была введена возможность отсеивать анкеты людей по интересам, увлечениям и другим популярным параметрам. А в наше время на смену классическим площадкам пришли проекты, что дают возможность использовать https://ru.hitlove.net/ видео чат для общения.





Online-знакомства в видеочате



Первым сайтом, который дал возможность использовать видеокамеру для общения через чат с видео стала «Чатрулетка», но указанный сайт нереально эксплуатировать для знакомства, потому что собеседники здесь предлагаются случайным образом. А ресурс «Hitlove» соединил возможности интеллектуального сайта для знакомств и видеочата.



Тут вы получаете возможность не просто переписываться с интересным собеседником и просматривать его фотоснимки, а видеть его практически вживую и легко общаться на любую интересующую тему. Данный формат диалога позволит сразу убедиться, что перед вами точно интересная личность, а анкета-фейк. Быть может, беседы в видеочатах трансформируются в нечто большее и вскоре вы пойдёте на реальное свидание.



Вы можете создавать трансляции, смотреть трансляции от других пользователей сайта, присоединяться в чат комнаты или общаться напрямую с понравившимися людьми. Существующие на сайте способности в видеочатах помогут делать общение значительно веселее, позволят вам пошутить над знакомыми или наказывать грубых личностей, не нарушив при этом правила сайта.





Понадобится ли VIP аккаунт для видеочата?



Вся базовая функциональность «Hitlove», в том числе возможность общения с людьми в чате с видео, доступна бесплатно каждому зарегистрировавшемуся пользователю. Золотые и серебряные кредиты позволят пользоваться интересными функциями. Серебряные кредиты автоматически начисляются пользователям за показанную активность, а золотые при желании можно купить за дополнительную оплату.