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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Насос для лодки
    • Сегодня! frimen Cегодня в 19:54 «Ответить»
      Представляете, поломался электрический насос для надувания моей резиновой лодки, без которого никак не обойтись. И у меня теперь срывается запланированная рыбная ловля. Первым делом решил поискать решения данной проблемы в интернете. Как один из вариантов, нашел сайт, где предлагают купить электронасосы Браво для лодок ПВХ https://borika.ru/nasosy-bravo . Так что мне есть пока над чем подумать. А мне вот интересно, электрическими насосами каких брендов пользуетесь сами? Может и себе что-нибудь возьму на заметку.
      • Сегодня! profik Cегодня в 20:00 «Ответить»
        Не так давно приобрел электронасос для своей резиновой лодки производителя Genovo GP, который устроил меня по цене. Да и пока с ним проблем никаких и не возникало.
        • Сегодня! vladim Cегодня в 20:03 «Ответить»
          Уже не один год пользуюсь электрическим насосом Браво, который удобный в эксплуатации и всем меня устраивает. Дай бог и еще поработает, а то не хотелось бы сейчас еще и тратиться на покупку нового.
          • New! znatok Cегодня в 20:06 «Ответить»
            Пользуюсь для надувания своей резиновой лодки насосом Intex, но если честно он в последнее время стал барахлить. Так что тоже пора наверно задумываться серьезно о приобретении нового насоса.
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