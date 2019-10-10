Представляете, поломался электрический насос для надувания моей резиновой лодки, без которого никак не обойтись. И у меня теперь срывается запланированная рыбная ловля. Первым делом решил поискать решения данной проблемы в интернете. Как один из вариантов, нашел сайт, где предлагают купить электронасосы Браво для лодок ПВХ https://borika.ru/nasosy-bravo . Так что мне есть пока над чем подумать. А мне вот интересно, электрическими насосами каких брендов пользуетесь сами? Может и себе что-нибудь возьму на заметку.