Добрый вечер! Ребят, кто-то может подсказать, куда обращаться по поводу оценки алкоголя? На работе подарили коллеги бутылку коллекционного вина сухого, я такое не пью, муж тем более, стало интересно сколько оно может стоить. Может продать его, да что-то более полезное купить)
Ну деньги конечно лишними не бывают, но зачем вам его продавать без надобности? Хороший алкоголь, тем более коллекционный никому еще не мешал. Кому-то презент преподнести или в подарок, на праздничный стол поставить.
Люди то найдутся, правда на слово верить я бы не советовал кому попало. Всегда найдутся нечестные люди, мягко говоря, которые оценят вашу бутылку вина за копейки, а продадут потом раза в четыре дороже. Надежнее будет обратиться в специализированную компанию, занимающуюся оценкой и скупкой вина и другого алкоголя. Возьмите эту на заметку http://skupka.pro/skupka-alcogol/skupka-vin.html .