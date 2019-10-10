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    Чт., 10 октября 2019г.
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    Тема: Где оценить вино?
    • Сегодня! Keitlin Cегодня в 19:02 «Ответить»
      Добрый вечер! Ребят, кто-то может подсказать, куда обращаться по поводу оценки алкоголя? На работе подарили коллеги бутылку коллекционного вина сухого, я такое не пью, муж тем более, стало интересно сколько оно может стоить. Может продать его, да что-то более полезное купить)
      • Сегодня! Mirochka Cегодня в 19:09 «Ответить»
        Ну деньги конечно лишними не бывают, но зачем вам его продавать без надобности? Хороший алкоголь, тем более коллекционный никому еще не мешал. Кому-то презент преподнести или в подарок, на праздничный стол поставить.
        • Сегодня! Alexan Cегодня в 19:16 «Ответить»
          Ну выставьте объявление в соц сетях, кто-то да заинтересуется. Есть наверняка специальные форумы, для коллекционеров и ценителей подобного рода алкоголя.
          • Сегодня! Satir Cегодня в 19:23 «Ответить»
            Люди то найдутся, правда на слово верить я бы не советовал кому попало. Всегда найдутся нечестные люди, мягко говоря, которые оценят вашу бутылку вина за копейки, а продадут потом раза в четыре дороже. Надежнее будет обратиться в специализированную компанию, занимающуюся оценкой и скупкой вина и другого алкоголя. Возьмите эту на заметку http://skupka.pro/skupka-alcogol/skupka-vin.html .
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