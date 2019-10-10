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    Чт., 10 октября 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: экспертиза
    • Сегодня! dimation96 Cегодня в 17:24 «Ответить»
      Добрый день!
      Работаю в нефтегазовой отрасли. Требуется провести экспертизу промышленной безопасности. К кому лучше обратиться?
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