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    Чт., 10 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Шторы
    • Сегодня! Ferel Cегодня в 12:52 «Ответить»
      Хочу немного обновить интерьер, сейчас планирую заказать новые шторы в дом. Кто у нас в Нижнем делает быстро и на заказ? Есть толковые мастера?
      • Сегодня! Pratarata Cегодня в 13:01 «Ответить»
        Мы вот тоже прошлись по магазинам и поняли, что нет именно таких штор, которые бы подходили к нашему интерьеру. Скорее всего шить единственный оптимальный вариант.
        • Сегодня! Fallybome Cегодня в 13:09 «Ответить»
          А я купила в обыкновенном магазине себе, причем хорошего качества, посмотрела ценники на шторы, изготовленные на заказ, так они ничем не отличаются. Лучше бы не в магазине покупала, а на свой вкус сшила.
          • Сегодня! Rainamad Cегодня в 13:19 «Ответить»
            Да я вот тоже сравнила ценники у нас в магазинах на качественные, тяжелые, добротные шторы, и поняла, что смысла, как такого нет их покупать. Проще сшить на заказ полностью под свой стиль интерьера. По деньгам оно грубо говоря то на то и выходит. Вот только где найти тех, кто выполнит это качественно-вопрос. Сейчас склоняюсь к тому, чтобы у них заказать шторы https://get-luxe.ru. Кто обращался? За какой срок вам пошили?
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