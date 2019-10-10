А я купила в обыкновенном магазине себе, причем хорошего качества, посмотрела ценники на шторы, изготовленные на заказ, так они ничем не отличаются. Лучше бы не в магазине покупала, а на свой вкус сшила.
Да я вот тоже сравнила ценники у нас в магазинах на качественные, тяжелые, добротные шторы, и поняла, что смысла, как такого нет их покупать. Проще сшить на заказ полностью под свой стиль интерьера. По деньгам оно грубо говоря то на то и выходит. Вот только где найти тех, кто выполнит это качественно-вопрос. Сейчас склоняюсь к тому, чтобы у них заказать шторы https://get-luxe.ru. Кто обращался? За какой срок вам пошили?