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    Чт., 10 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Пластиковые окна
    • Саша97 Вчера в 20:54 «Ответить»
      Привет! Начали недавно ремонт в квартире и решили купить качественные пластиковые окна. Долго выбирали варианты и нашли сайт компании "Евровид" https://oknaevrovid.ru/. Здесь приемлемые цены и большой выбор товаров, но нужен совет. Подскажите, кто-нибудь покупал здесь окна? Что скажете?
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