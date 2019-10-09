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    Ср., 9 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Перевозка экскаватора по Москве и области
    • New! abidin Cегодня в 20:18 «Ответить»
      Экскаватор — это важное условие для большой строительной площадки. С помощью тяжелого экскаватора копают различные котлованы для фундамента и траншеи для трубопроводов. В зависимости от вида грунта на строительной площадке где должны использоваться гусеничные или колёсные модели. Экскаватор на гусеницах не способен самостоятельно доехать до нужного пункта назначения из-за своего строения. Поэтому Для транспортировки такого экскаватора используются специализированные низкорамные тралы.

      Компания «СТТ» специализируется на перевозке спецтехники, в том числе и на перевозке экскаватора. Свой маршрут может предложить сам клиент, но окончательный маршрут выбирает транспортная компания, которая осуществляет перевозку подобного транспорта. Чтобы заказать данную услугу, достаточно обратится в компанию по номеру телефона указанного на сайте компании https://stt-logist.ru/stroitelnye-perevo...a-ekskavatorov/. Цена перевозки компенсируется отличным качеством транспортировки. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально с учетом массы и особенностей груза, расстояния пункта назначения и иных условий. Фирма оказывает услуги: строительные и коммерческие перевозки. Для заказчиков юр. Лиц договора с ндс. Имеет большой собственный автопарк грузовых машин. Работают по Москве и Московской области.
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