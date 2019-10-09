Экскаватор — это важное условие для большой строительной площадки. С помощью тяжелого экскаватора копают различные котлованы для фундамента и траншеи для трубопроводов. В зависимости от вида грунта на строительной площадке где должны использоваться гусеничные или колёсные модели. Экскаватор на гусеницах не способен самостоятельно доехать до нужного пункта назначения из-за своего строения. Поэтому Для транспортировки такого экскаватора используются специализированные низкорамные тралы.
Компания «СТТ» специализируется на перевозке спецтехники, в том числе и на перевозке экскаватора. Свой маршрут может предложить сам клиент, но окончательный маршрут выбирает транспортная компания, которая осуществляет перевозку подобного транспорта. Чтобы заказать данную услугу, достаточно обратится в компанию по номеру телефона указанного на сайте компании https://stt-logist.ru/stroitelnye-perevo...a-ekskavatorov/. Цена перевозки компенсируется отличным качеством транспортировки. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально с учетом массы и особенностей груза, расстояния пункта назначения и иных условий. Фирма оказывает услуги: строительные и коммерческие перевозки. Для заказчиков юр. Лиц договора с ндс. Имеет большой собственный автопарк грузовых машин. Работают по Москве и Московской области.