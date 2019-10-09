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    Ср., 9 октября 2019г.
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    Тема: Сохранения инстаграм
    • New! sveta712 Cегодня в 19:07 «Ответить»
      Привет. Вы когда-нибудь покупали себе сохры в инстаграм? Я просто не уверена, стоит ли мне пользоваться этой услугой. Слышала, что последствия могут быть весьма печальными.
      • New! ownageboss Cегодня в 19:47 «Ответить»
        И не поспоришь, могут дать бан не глядя)) Я думаю, ты зря так напрягаешься. Просто нужно заказать услуги у специалистов SMM и всё будет в порядке. Я могу подсказать, где можно оформить подписка на лайки в инстаграм. Ты сэкономишь и получишь безопасное продвижение. Ну так как, заинтересовалась?
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