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    Ср., 9 октября 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: пластиковые окна и балкон
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 10:37 «Ответить»
      Хочу поменять окна на пластиковые, так же хочу балкон поставить пластиковые. Где это все можно купить?
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 12:59 «Ответить»
        Мы когда квартиру новую купили, там даже окон пластиковых не было, ремонт нужно было делать капитальный. Заказывали новые пластиковые окна на сайте https://oknaevrovid.ru/ Цены там приемлемые, окна скажу вам очень качественные.
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