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    Ср., 9 октября 2019г.
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    Форум: Нижний Новгород
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    Тема: Вмятина...
    • Kronid1NestorD Вчера в 23:17 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите, сколько сейчас стоит выпрямить вмятину на автомобиле? У меня возле задней фары есть ямка и довольно-таки глубокая. Пробовал использовать фен, но это ни к чему не привело. Вроде бы есть небольшой эффект, но я так буду неделю стоять и по полтора часа исправлять эту неровность. Похоже, что без помощи мастера мне не обойтись.
      • HighMan Вчера в 23:18 «Ответить»
        Угу, если фен не помогает, тогда пора везти машинку к специалистам. Мм, попробуй ещё использовать аппликаторы. Я так один раз смог справиться с серьёзной деформацией. Конечно, потом пришлось оставлять косметическую часть специалистам, но с основной работой я справился. По поводу цены сложно сказать. Тут много уникальных случаев)) Посмотри каталог на удаление вмятин https://masterpdr.ru . В крайнем случае сделай уже фотографии и отправь их на сайт. Там скажут время и цену вопроса.
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