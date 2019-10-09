Здравствуйте. Подскажите, сколько сейчас стоит выпрямить вмятину на автомобиле? У меня возле задней фары есть ямка и довольно-таки глубокая. Пробовал использовать фен, но это ни к чему не привело. Вроде бы есть небольшой эффект, но я так буду неделю стоять и по полтора часа исправлять эту неровность. Похоже, что без помощи мастера мне не обойтись.
Угу, если фен не помогает, тогда пора везти машинку к специалистам. Мм, попробуй ещё использовать аппликаторы. Я так один раз смог справиться с серьёзной деформацией. Конечно, потом пришлось оставлять косметическую часть специалистам, но с основной работой я справился. По поводу цены сложно сказать. Тут много уникальных случаев)) Посмотри каталог на удаление вмятин https://masterpdr.ru . В крайнем случае сделай уже фотографии и отправь их на сайт. Там скажут время и цену вопроса.