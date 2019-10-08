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    Форум: Нижний Новгород
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    Тема: Сколько сейчас стоит выпрямить вмятину на автомобиле?
    • New! HighMan Cегодня в 22:01 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите, сколько сейчас стоит выпрямить вмятину на автомобиле? У меня возле задней фары есть ямка и довольно-таки глубокая. Пробовал использовать фен, но это ни к чему не привело. Вроде бы есть небольшой эффект, но я так буду неделю стоять и по полтора часа исправлять эту неровность. Похоже, что без помощи мастера мне не обойтись.
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