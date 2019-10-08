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    Тема: Купить мебель из дерева под старину.
    • Сегодня! krasALISA Cегодня в 17:19 «Ответить»
      Добрый день.Нужна приличная качественная мебель из дерева под старину. Кто знает хорошую компанию, где есть богатый ассортимент или можно изготовить мебель из дерева по индивидуальному заказу?
      • Сегодня! sakurKAR Cегодня в 17:27 «Ответить»
        Рекомендую посмотреть варианты на этом сайте http://derevorez.com/ , заказывали несколько предметов мебели для загородного дома, довольны, отлично вписалась в интерьер. Выбор у них отличный, качество достойное и цена вполне приемлемая.
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