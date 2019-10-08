Добрый день. В нашем мире можно надеяться только на себя. и если у вас случилась трудная финансовая ситуация, тогда могу посоветовать вам, обратиться к организация м которые могут дать деньги вам в долг. Однажды я тоже на месте человека которому нужны были срочно деньги на лечение. И по банкам бегать не было времени, да и у меня это не первый кредит, могли и не дать. Поэтому я , пошла сразу брать займ под залог автомобиля у микрофинансовой организации https://zaim102.ru/ .Мне очень повезло, так как я выбрала правильную и надежную организацию, которая к счастью не оказалась мошенниками оп итогу.



Но многие люди по незнанию, отдают свои автомобили прямо в руки мошенникам, посредникам и тд. А ведь, есть же способы чтобы проверить это все. И нужно быть всего лишь очень внимательными при оформлении любых документов.

Первое на что вам стоит обратить внимание, у таких организациях должны быть все документы которые предусмотрены законодательством. Если таковых нет, или они не могут вам их показать, вам стоит уйти от них.



Проверьте их адрес несколько раз, если на этот адрес зарегистрированы еще несколько организаций, скорее всего это мошенники. И еще вы можете проверить время их работы. Если это 24/7, то для маленьких городов, это очень странно и вам стоит задумать об этом.



И если вы все ще не уверены в том, что это надежная организации просто позвоните им и назначьте встречу. Если это посредник он попросит подождать вас 10-15 минут.



Мой вам совет. Всегда будьте внимательны при оформлении таких документов. Не спешите и проверяйте все на наличие. Если у вас возникли подозрения уходите от туда. Вы сможете найти другу организацию которая вам сможет помочь. Желаю Вам не попадать в сложные финансовые ситуации.