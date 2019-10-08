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    Форум: Кулинарный форум
    Новая тема
    Тема: Купить гриль
    • Сегодня! ИгорьКузнецов Cегодня в 10:37 «Ответить»
      Появилась идея приобрести угольный гриль. Где это сделать можно?
      • Сегодня! IrinaGonchar Cегодня в 10:38 «Ответить»
        Лучше данную покупку сделать в фирменном магазине грилей http://www.bbbqqq.ru/ . Там не только выбор хороший, но и вся продукция качественная от популярного производителя. Возьмите там-не пожалеете, из личного опыта советую!
        • Сегодня! ira19840 Cегодня в 11:13 «Ответить»
          А в чем его преимущества? Может и мне такой подойдет.
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