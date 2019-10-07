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    Тема: Тамада на свадьбу
    • Сегодня! oleg2002209 Cегодня в 19:33 «Ответить»
      Здравствуйте, у моего брата совсем скоро будет свадьба, и я занимаюсь организацией этой свадьбы, вот не могу подобрать себе хорошего тамаду, поэтому нужен ваш совет, если вы знаете хорошего тамаду, который берет не так много денег, то сообщите мне пожалуйста его данные.
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