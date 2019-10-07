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    Тема: Ремонт отопления
    • Сегодня! Алексейzx Cегодня в 19:29 «Ответить»
      Доброго времени суток уважаемые форумчане, у меня на днях случилась неприятная ситуация, а именно сломалось отопления, и ладно если бы оно телом сломалось, но сейчас очень холодно, поэтому нам срочно нужно его сделать, правда вот только не знаем куда податься, поэтому нам нужна ваша помощь.
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