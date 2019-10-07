Интересует вопрос приобретения качественной прицепной техники, так как производство связано с транспортировкой различных грузов. Заказ планируется большой. Посоветуйте, пожалуйста, надежного поставщика, чтобы выбор был большой и цены адекватные.
Давно занимаюсь строительным бизнесом, поэтому пришлось столкнуться с подобным вопросом не понаслышке, последние 2 года покупаю прицепы в ООО «Дортех-прицеп» http://pricep-dh.ru/ , к качеству претензий не было ни разу, ассортимент постоянно пополняется, да и цены вполне адекватные. Так что, рекомендую.