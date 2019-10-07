Есть участок, в следующем году хотелось бы начать стройку., пока планируем купить проект Актуален вопрос поиска компании , которая оказывает услуги по проектированию. Где можно заказать проект загородного дома “с нуля” ? Если знаете, оставьте, пожалуйста, ссылку проверенной компании.
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