Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 7 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 191 посетитель
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Бордюр в ванной
    • Сегодня! MARISER Cегодня в 11:07 «Ответить»
      Какой бордюр выбрать для ванной - акриловый, пластиковый или может быть в виде специальной самоклеющейся ленты? Что практичнее?
      • Сегодня! ANNAC Cегодня в 11:21 «Ответить»
        У меня в ванной мастера сделали пластиковый. На вид очень даже хорошо смотрится и легко моется. А то был шов просто белым силиконом сделан, так неаккуратно выглядел и на нем плесень появлялась.
        • Сегодня! Lordnast Cегодня в 11:31 «Ответить»
          Лента -это бюджетный вариант. Её быстро самому можно приклеить. Но она и выглядит бюджетно. А потом её отклеить сложно через время, если захочется поменять. У нас на съёмной квартире такой вариант был.
          • Сегодня! Torpeda Cегодня в 11:43 «Ответить»
            Автор, мне кажется, что лучше выбрать керамический или акриловый бордюр для ванны. Первый вариант дороже выходит. Акриловый хорошо тем, что он цельный и можно отрезать столько, сколько нужно. Почитайте больше информации о таком виде плинтуса на этом сайте https://superplintus.ru/vybirayem-bordyur-dlya-vannoy
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          курорты России21(1) Туризм, путешествияvlad37130.08.19 в 14:01antina Cегодня в 14:36
          Посоветуйте какой лучше купить бассейн для дачи?15(1) Строительство и ремонтLazik66520.01.18 в 20:47Oxy38 Cегодня в 14:26
          Диван6(1) Мебель, интерьеры, домBubbe Gum30.03.19 в 02:31gigia Cегодня в 14:10
          Покер2(2) Работа, вакансии, фрилансLena788Cегодня в 13:44Jeka999 Cегодня в 13:46
          Покупка лакомств для грызунов в Москве2(1) ЗооМирМадленВчера в 17:17Стинда Cегодня в 13:39
          Консалтинговые услуги2(1) Юридический форумИгорьКузнецовCегодня в 10:45IrinaGonchar Cегодня в 13:29
          Заказать проект загородного дома.2(2) Строительство и ремонтlansMILACегодня в 13:11sakurKAR Cегодня в 13:25
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода