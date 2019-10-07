Лента -это бюджетный вариант. Её быстро самому можно приклеить. Но она и выглядит бюджетно. А потом её отклеить сложно через время, если захочется поменять. У нас на съёмной квартире такой вариант был.
Автор, мне кажется, что лучше выбрать керамический или акриловый бордюр для ванны. Первый вариант дороже выходит. Акриловый хорошо тем, что он цельный и можно отрезать столько, сколько нужно. Почитайте больше информации о таком виде плинтуса на этом сайте https://superplintus.ru/vybirayem-bordyur-dlya-vannoy