Ребята, можете посоветовать увлекательное хобби, которое смогло бы мне приносить доход. Всё что я делал в детстве — это играл в онлайн игры. Торговля, рейды, ночные боссы и всё в этом духе. Порой я как деревянный вставал из-за компьютера. Сейчас мало что поменялось. Сижу в офисе и даже дома. Пытаюсь хорошо делать свою работу, как-то развиваться. Следующий пункт моего развития — это хобби. Какие будут варианты?
Ты не пробовал рисовать или делать обзоры по играм. Ну, знаешь, есть люди, которые делают гайды и помогают новичкам. Раскрутишься и будешь получать донатики на ютубе. Я пробовал это направление, но у меня ничего не получилось. В итоге я нашел Mops Casino ais33.ru, где можно открыть официальный сайт и наслаждаться изобилием развлечений. Сейчас да, зарабатываю неплохие деньги. Не всегда получается поднять большую сумму, но в основном идет прибыль.