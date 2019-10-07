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    Пн., 7 октября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Можете посоветовать увлекательное хобби?
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 10:17 «Ответить»
      Ребята, можете посоветовать увлекательное хобби, которое смогло бы мне приносить доход. Всё что я делал в детстве — это играл в онлайн игры. Торговля, рейды, ночные боссы и всё в этом духе. Порой я как деревянный вставал из-за компьютера. Сейчас мало что поменялось. Сижу в офисе и даже дома. Пытаюсь хорошо делать свою работу, как-то развиваться. Следующий пункт моего развития — это хобби. Какие будут варианты?
      • Сегодня! Kronid1NestorD Cегодня в 10:23 «Ответить»
        Мм, смотри, я бы тебе посоветовал больше двигаться и оставить этот доход. Начни бегать, займись спортом и не забрасывай своё тело.
        • Сегодня! Platon Cегодня в 10:28 «Ответить»
          Ты не пробовал рисовать или делать обзоры по играм. Ну, знаешь, есть люди, которые делают гайды и помогают новичкам. Раскрутишься и будешь получать донатики на ютубе. Я пробовал это направление, но у меня ничего не получилось. В итоге я нашел Mops Casino ais33.ru, где можно открыть официальный сайт и наслаждаться изобилием развлечений. Сейчас да, зарабатываю неплохие деньги. Не всегда получается поднять большую сумму, но в основном идет прибыль.
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