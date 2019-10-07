Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 7 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 191 посетитель
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Покер
    • Сегодня! Lena788 Cегодня в 06:50 «Ответить»
      Слышала, что на покере можно хорошо заработать. Кто пробовал, поделитесь отзывами? в этой сфере реально есть деньги?
      • Сегодня! Jeka999 Cегодня в 06:55 «Ответить»
        Честно, я бы не стала возлагать на азартную игру большие надежды. Все-таки это скорее возможность просто хорошо провести время и получить удовольствие от самого процесса. Возможны и выигрыши, естественно. Но воспринимать их надо просто как бонус к финансам и не более того. А что касаетс сайта дл игры, могу вот этот посоветовать - https://pokermatch-sport.com. Он содержит все для удобной игры в покер онлайн: личный кабинет, удобное приложение, множество ежедневных турниров и кэш игр, бонусов и подарков.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      курорты России21(1) Туризм, путешествияvlad37130.08.19 в 14:01antina Cегодня в 14:36
      Посоветуйте какой лучше купить бассейн для дачи?15(1) Строительство и ремонтLazik66520.01.18 в 20:47Oxy38 Cегодня в 14:26
      Диван6(1) Мебель, интерьеры, домBubbe Gum30.03.19 в 02:31gigia Cегодня в 14:10
      Покер2(2) Работа, вакансии, фрилансLena788Cегодня в 13:44Jeka999 Cегодня в 13:46
      Покупка лакомств для грызунов в Москве2(1) ЗооМирМадленВчера в 17:17Стинда Cегодня в 13:39
      Консалтинговые услуги2(1) Юридический форумИгорьКузнецовCегодня в 10:45IrinaGonchar Cегодня в 13:29
      Заказать проект загородного дома.2(2) Строительство и ремонтlansMILACегодня в 13:11sakurKAR Cегодня в 13:25
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода