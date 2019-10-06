Всем привет. Есть участок в Сергиевом Посаде, решили заказать строительство каркасного дома под ключ, поэтому сейчас актуален поиск надежной бригады строителей. Кто имел реальный опыт, поделитесь, пожалуйста. Если можно, оставьте ссылку проверенной компании.
Живем с семьей постоянно в каркасном доме уже 4 года, вполне довольны. Отличная современная технология: и по цене нормально выходит, и по скорости работ, и качество вполне приемлемое.Тоже долго искали хорошую бригаду , пока знакомые не посоветовали обратиться сюда https://remont-podmoskovie.ru/karkasnie-...ergievom-posade . Бригада оказалась профессиональная, выполнили все быстро и на совесть, к качеству претензий нет. Вообщем, рекомендую и вам.