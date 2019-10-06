Обустраиваю сейчас спальню и заодно хочу заменить освещение в прихожей. Хочется красивые настенные светильники и бра в спальню. Подскажите, будьте добры магазины с хорошим ассортиментом светильников и люстр?
Мне кажется сейчас в любом магазине достаточно хороший ассортимент. У нас точечные светильники кругом, поэтому я давненько не сталкивалась с выбором. А на днях заходили с мужем за лампой для доченьки, просто ахнула от красоты. Такие люстры шикарные, даже пожалела что у нас точечное освещение.
Если в обычных магазинах ничего не присмотрите, загляните в интернет магазин Artosvet https://artosvet.ru/svetilniki/. Там представлено большое количество светильников от разных брендов. Можно без проблем подобрать светильник под любой интерьер, учитывая свой бюджет. Мы только переехали в новую квартиру, ремонт планируем на следующее лето, но я уже присмотрела несколько вариантов люстр и светильников.