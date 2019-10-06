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    Вс., 6 октября 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Светильник
    • Сегодня! Mirochka Cегодня в 17:11 «Ответить»
      Обустраиваю сейчас спальню и заодно хочу заменить освещение в прихожей. Хочется красивые настенные светильники и бра в спальню. Подскажите, будьте добры магазины с хорошим ассортиментом светильников и люстр?
      • Сегодня! ClubNika Cегодня в 17:15 «Ответить»
        Мне кажется сейчас в любом магазине достаточно хороший ассортимент. У нас точечные светильники кругом, поэтому я давненько не сталкивалась с выбором. А на днях заходили с мужем за лампой для доченьки, просто ахнула от красоты. Такие люстры шикарные, даже пожалела что у нас точечное освещение.
        • Сегодня! Ribka Cегодня в 17:37 «Ответить»
          В магазин Энергия загляните, мы покупали в подарок свекрови там не так давно красивую хрустальную люстру. Думаю обязательно подберете себе что-нибудь.
          • Сегодня! Keitlin Cегодня в 17:46 «Ответить»
            Если в обычных магазинах ничего не присмотрите, загляните в интернет магазин Artosvet https://artosvet.ru/svetilniki/. Там представлено большое количество светильников от разных брендов. Можно без проблем подобрать светильник под любой интерьер, учитывая свой бюджет. Мы только переехали в новую квартиру, ремонт планируем на следующее лето, но я уже присмотрела несколько вариантов люстр и светильников.
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