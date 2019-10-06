Гражданство через инвестирование для жителей РФ: самые привлекательные программы



Глобализация является одним из самых значительных трендов развития мира: сотни тысяч и даже миллионы людей сегодня в поисках лучшей жизни меняют страну проживания, а со временем изменяют и подданство. Паспорт другой страны, что отличается от страны рождения, открывает перед гражданином огромное число перспектив: начиная от возможности посещать большое число стран планеты с новым гражданством без визы, и заканчивая возможностями на самых выгодных условиях открывать бизнес в другом государстве. Перспектива переезжать в чужое государство и несколько лет находиться там в ожидании получения гражданства привлекает не всех, но состоятельные жители планеты сейчас могут получить гражданство быстро, путем вложения денег в экономику другой страны. Программы гражданства через инвестиции работают уже десятки лет, постепенно растет их популярность, всё большее и большее число россиян получает гражданство именно так. Давайте узнаем, гражданство каких государств сегодня можно получить за деньги и что для этого надо делать!





Кипрское гражданство для крупных инвесторов



Гражданство Кипра привлекает массы россиян прежде всего чем, что местный паспорт позволит посетить без визы полторы сотни государств планеты, включая страны ЕС. Хозяин кипрского паспорта сможет постоянно учиться и работать в любой стране Европейского союза и платить налоги по выгодным ставкам. Гражданство Кипра путем инвестирования могут получить члены семьи заявителя, в том числе родители и дети. Получить паспорт страны-члена ЕС можно в течении 6 месяцев, для этого понадобится:

• инвестировать не менее 2 миллиона евро в недвижимость на территории государства: это может быть как жилая, так и коммерческая недвижимость. Спустя три года объект можно будет продать.

• вложить €2 миллиона в инвестиционные фонды Кипра, финансовые бумаги здешних предприятий. Суммарное количество объектов для вложения денег 1-5.

• инвестировать €2 млн в создание компаний, которые работают на Кипре и предоставляют рабочие места для местных жителей.



Добавок придётся сделать пожертвование в Кипрский фонд содействия науке.





Гражданство от государств Карибского бассейна



Одними из наиболее активных игроков рынка предоставления гражданства за инвестиции были и остаются небольшие страны Карибского бассейна, они привлекают соискателей двумя факторами:

2. Мягкий климат, самые лучшие пляжи и курорты делают постоянное проживание здесь привлекательным для людей. Туристические объекты на островах были и остаются прекрасным местом вложения денег.

1. Налоговые преференции для предпринимателей, вплоть до отсутствия налога, делают эти края притягательным местом для уплаты налогов.





Гражданство Доминики за инвестиции



Это, наверное, самый красивый остров на архипелаге, тут вы сможете увидеть десятки мест с потрясающей природой, которая не была тронута деятельностью людей. Уровень жизни в Доминике остается самым высоким среди стран Карибского архипелага. Оформить временный вид на жительство, а потом и гражданство в Доминике можно через вложение денег в недвижимость на острове. По требованиям миграционной программы, претендент на паспорт Доминики обязан инвестировать в коммерческую или жилую недвижимость в стране не меньше 100 тысяч USD. Срок инвестирования — три года, потом недвижимость можно продавать. У данного государства нету требований по минимальному времени пребывания на территории страны, паспорт можно получать за полгода. С паспортом Доминики можно посетить 112 государств Земли, что значительно меньше чем с кипрским паспортом, но и суммы инвестиций тут заметно меньше.





Помощь в получении гражданства через инвестиции россиянам



Слабо искушенному в вопросах гражданства и миграции человеку будет невероятно трудно разобраться в механизме получения гражданства заинтересовавшего государства. Если вас интересует мальта пмж https://vnz.su/programms/malta-investmen...vernment-bonds/ или вы желаете оформить гражданство иного государства, то просто обратитесь за помощью к профессионалам "Vnz.su". Специалисты этой группы компаний, которые имеют свои представительства в Российской Федерации и иных государствах, помогут вам разбираться в порядке оформления документов для получения гражданства путем инвестиций.