В принципе, все правильно вам советуют. Только я бы еще добавила, что при выборе букмекера нужно обращать внимание на то, есть у конторы лицензия или нет. Если лицензии нет, то официальный сайт могут время от времени блокировать. Но уже давно придумали пути обхода, есть зеркала сайта, есть мобильные приложения, анонимайзеры. Поэтому при выборе БК обязательно обращайте внимание на то, есть ли у нее мобильная версия сайта. Например, вот тут подробно написано как скачать мобильное приложение Париматч