Ребята, мне катастрофически не хватает денег на нормальную достойную жизнь. И моей заработной платы разве что и хватает на оплату коммунальных услуг, да дешевую еду. Поэтому решил найти себе хорошую подработку, которая приносила высокий и стабильный доход. Как вариант, решил попробовать свои силы в ставках на различные виды спорта онлайн. Нашел вот сайт, где есть возможность скачать мобильную версию букмекерской конторы Мелбет https://melbet-zerkalo.org/. Никто из Вас случайно не имел дело с данным букмекером, насколько эта контора надежная? Что вообще посоветуете дельного?
В принципе, все правильно вам советуют. Только я бы еще добавила, что при выборе букмекера нужно обращать внимание на то, есть у конторы лицензия или нет. Если лицензии нет, то официальный сайт могут время от времени блокировать. Но уже давно придумали пути обхода, есть зеркала сайта, есть мобильные приложения, анонимайзеры. Поэтому при выборе БК обязательно обращайте внимание на то, есть ли у нее мобильная версия сайта. Например, вот тут подробно написано как скачать мобильное приложение Париматч https://sportstavki24.ru/mobile-betting/...match-3938.html