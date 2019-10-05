Компания Экспресс Вывоз предлагает заказать вывоз строительного мусора, старой плитки, различного хлама и не нужной мебели на утилизацию, вывоз различных пластиковых отходов и другого мусора по выгодной цене. Так же вывезем кафель, в любом количестве. Рассчитать стоимость вывоза мусора можно на сайте https://express-vyvoz.ru/vyvoz-stroitelnogo-musora.html Проводим работы "под ключ" Демонтаж / снос, погрузка и вывоз мусора.
База: г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 10
Юридический адрес: г. Москва, ул. Алтуфьевское шоссе, 86