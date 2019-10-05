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    Сб., 5 октября 2019г.
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    Тема: Вывоз строительного мусора
    • New! abidin Cегодня в 20:08 «Ответить»
      Компания Экспресс Вывоз предлагает заказать вывоз строительного мусора, старой плитки, различного хлама и не нужной мебели на утилизацию, вывоз различных пластиковых отходов и другого мусора по выгодной цене. Так же вывезем кафель, в любом количестве. Рассчитать стоимость вывоза мусора можно на сайте https://express-vyvoz.ru/vyvoz-stroitelnogo-musora.html Проводим работы "под ключ" Демонтаж / снос, погрузка и вывоз мусора.

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