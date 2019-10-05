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    Сб., 5 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Строительство бани - основные разновидности
    • New! abidin Cегодня в 17:00 «Ответить»
      Пожалуй, баня издавна считается отличным способом оздоровиться, отдохнуть и восстановить собственные жизненные силы. Все чаще люди строят частные бани, возле своего дома или коттеджа, на даче или возле загородной виллы. В нашей необъятной стране функционирует множество компаний, которые готовы осуществить такую постройку. Радует то, что люди в своем большинстве возводят не финские, турецкие или японские сауны, а настоящие бани.

      Существует три разновидности бани. 1.''По-чёрному'' постройка предполагает возведение бани и предбанника к нему, которые разделяются посредством ''рубленой стены''; 2.''По-белому'' конструкция такой бани бывает самой различной, но в ней обязательно имеется печь и нагревательный бак для воды; 3. ''Печь'' пожалуй, наиболее эксклюзивная постройка, ведь люди парятся на печи, которая предварительно устилается соломой. Также сейчас популярны готовые мобильные бани из бруса. Такие бани поставляются уже готовыми, в собранном виде. Баня укомплектована всем необходимым для начала пользования. Заказать мобильные бани Пестово можно через сайт http://pestovo.pro/

      К сожалению, в процессе работы бани всегда имеется проблема и вы должны сами решить, как почистить дымоход от сажи. Если вы не в силах разрешить данную проблему, тогда вам нужна помощь трубочистов. Трубу можно очистить различными способами. Пожалуй, все их можно разделить на две группы – химические и механические. Конечно, механическое очищение трубы от сажи не является инновационным, ведь оно фактически не подвергалось изменениям в течение последних лет. Несмотря на то, что на рынке появилось много новинок, которые помогают очищению дымохода от сажи, все же ни одна из них не способна в полной мере заменить регулярную чистку труб от сажи.
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