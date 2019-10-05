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Тема: Из какого материала строить дом?
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Malage
Cегодня в 16:36
«Ответить»
Хай, я на днях решил построить свой собственный дом в Подмосковье, вот только никак не могу определиться с выбором материала, из которого я собственно буду строить свой дом, может вы мне подскажите?
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