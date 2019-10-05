Попробуйте посмотреть для начала в обычных магазинах. Мне кажется такие электронные ключи с замками должны продаваться в любом магазине строительном, особенно, учитывая, что гостиниц хорошего класса не мало и спрос, думаю, хороший на такие вещи)
Далеко не во всех строительных магазинах, как оказалось, есть замки с электронными ключами. Тем более необходимо, чтобы электронные ключи были с картами типа Mifare, устаревшие типа EM-Marin – меня не интересуют.
Тогда может повезет, и кто-то поделится контактами магазинов, или компаний, которые занимались бы замками с электронными ключами того типа карт, который Вас интересует. Ну, или в крайнем случае поискать в Гугл)
Я устала гоняться за такими электронными ключами, где использовались бы карты типа Mifare( Ищу уже не первый месяц, и даже с помощью интернета тяжело найти что-либо. И вот удалось найти компанию, которая занимается дверными замками с электронными ключами для гостиниц - https://hsu.systems/ru/products/electronic-hotel-locks/. И вот как раз они используют карты типа Mifare. Выбор не однообразный, есть на что посмотреть. Думаю, посоветоваться с начальством, да, покупать) Уже время не ждет, тянуть некуда.