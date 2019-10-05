Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 5 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 83 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Деньги на ремонт
    • Февралий Вчера в 23:02 «Ответить»
      Пока моя супруга уехала на два месяца к родителям, я решил сделать капитальный ремонт в сан узле с полной его заменой. Все нужное заказал в интернете и согласовал дату доставки. Но случилось так, что заказ пришел раньше, а у меня нет нужной суммы. Подскажите, где можно срочно взять денег? Имею ввиду какой банк может дать нужную сумму в кротчайший срок.
      • Гелана Вчера в 23:08 «Ответить»
        Не связывались бы вы с кредитами! Лучше уж обратитесь к родственникам. Пускай они вам одолжат финансы. И не придется переплачивать проценты
        • Zakir Вчера в 23:14 «Ответить»
          А я не согласен с предыдущим комментатором. Лучше не связываться с родственниками и друзьями, когда касается денег. Ведь именно из-за одолженных денег много родных людей стали чуть ли не врагами. Как по мне, то лучше взять займ на карту, и немного переплатить, чем разругаться с дорогими мне людьми. Тем более, что подобных вариантов сейчас не мало. Вот например, посмотрите здесь https://zajm-na-kartu.com/ Возможно и пригодится.
          • Велика Вчера в 23:19 «Ответить»
            Автор, а может вам стоит просто посоветоваться с супругой? Мне кажется, что она найдет самый правильный вариант решения данной проблемы.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Женский журнал14(1) Женский форумLunestika31.08.19 в 23:08anangt Cегодня в 01:41
          Где купить мебель?19Мебель, интерьеры, домShuksher25.07.18 в 19:16katyaveechka23 Cегодня в 00:00
          Слобода Кошелевка. Кто помнит?143Нижний НовгородMihaj15.12.08 в 23:19Mihaj Вчера в 23:24
          Морщины37Медицина и ЗдоровьеЛюблюдеревню26.09.18 в 11:17Черепашка Вчера в 23:23
          Регистрация ИП1Бухгалтерский форумvikivistosВчера в 23:21vikivistos Вчера в 23:21
          Деньги на ремонт4Строительство и ремонтФевралийВчера в 23:02Велика Вчера в 23:19
          Крем для лица, какой?16Женский форумАноним19.12.15 в 15:15Блэки Вчера в 23:17
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода