Пока моя супруга уехала на два месяца к родителям, я решил сделать капитальный ремонт в сан узле с полной его заменой. Все нужное заказал в интернете и согласовал дату доставки. Но случилось так, что заказ пришел раньше, а у меня нет нужной суммы. Подскажите, где можно срочно взять денег? Имею ввиду какой банк может дать нужную сумму в кротчайший срок.
А я не согласен с предыдущим комментатором. Лучше не связываться с родственниками и друзьями, когда касается денег. Ведь именно из-за одолженных денег много родных людей стали чуть ли не врагами. Как по мне, то лучше взять займ на карту, и нмного переплатить, чем разругаться с дорогими мне людьми. Тем более, что подобных вариантов сейчас не мало. Вот например, посмотрите здесь https://zajm-na-kartu.com/ Возможно и пригодится.