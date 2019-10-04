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    Пт., 4 октября 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Бритье
    • Сегодня! Kosto4ka Cегодня в 14:10 «Ответить»
      Как брить жесткую щетину без раздражения на лице? Есть выход с этой ситуации?
      • Сегодня! OlegPopov Cегодня в 14:11 «Ответить»
        ооо, это вечная проблема!
        • Сегодня! Минора Cегодня в 14:12 «Ответить»
          Так борода сейчас в моде, зачем вообще брить\ если есть раздражение?
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