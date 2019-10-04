Завершающим этапом любого строительства дома является конкретно установка лестничной конструкции. Большой популярностью, как и десятки лет назад, пользуются различные деревянные лестницы. Они не только просты и удобны в установке, но и замечательно вписываются практически в любой стиль и дизайн дома, главное — правильно подобрать расцветку, форму и возможные дополнительные элементы лестницы.
Долговечные и, соответственно, более качественные лестницы, покупаемые для жилых коттеджей/домов, требуют использования твердых пород дерева, конкретно таких как береза, ясень, дуб, бук. Большой популярностью пользуются Лестницы из ДПК "древесно полимерного композита" Каталог готовых изделий из ДПК смотрите на сайте https://dvestupeni.ru/products/lestnicy-iz-dpk/