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    Пт., 4 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Какую лестницу выбрать - Лестницы из ДПК
    • Сегодня! abidin Cегодня в 11:35 «Ответить»
      Завершающим этапом любого строительства дома является конкретно установка лестничной конструкции. Большой популярностью, как и десятки лет назад, пользуются различные деревянные лестницы. Они не только просты и удобны в установке, но и замечательно вписываются практически в любой стиль и дизайн дома, главное — правильно подобрать расцветку, форму и возможные дополнительные элементы лестницы.

      Долговечные и, соответственно, более качественные лестницы, покупаемые для жилых коттеджей/домов, требуют использования твердых пород дерева, конкретно таких как береза, ясень, дуб, бук. Большой популярностью пользуются Лестницы из ДПК "древесно полимерного композита" Каталог готовых изделий из ДПК смотрите на сайте https://dvestupeni.ru/products/lestnicy-iz-dpk/
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