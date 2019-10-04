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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Интересные факты касающиеся воды
    • Сегодня! serega2510 Cегодня в 08:47 «Ответить»
      Вода – самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же время вода таит в себе множество загадок. Ее до сих пор продолжают исследовать ученые, находя все больше интересных данных о воде. Факты о воде - как потребление воды влияет на организм человека.
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