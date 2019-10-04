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    Пт., 4 октября 2019г.
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    Тема: азмещаем отзывы на Яндекс картах и маркете
    • Сегодня! Flaki Cегодня в 04:49 «Ответить»
      Размещаем отзывы на Яндекс картах и маркете, работаем там уже 3 года и знаем, как там правильно публиковать, а так же на других популярных и индексируемых площадках и сайтах отзовиках. Работают реальные люди, аккаунтов много. Кого заинтересовала, обращайтесь, обсудим детали: all.tokarewa2016@yandex.ru или https://vk.com/id397637037
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