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    Пт., 4 октября 2019г.
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    Тема: Сломался грузовик
    • New! Malage Cегодня в 01:05 «Ответить»
      На днях случилась неприятная ситуация, а именно сломался грузовик, я честно не шарю в них особо, поэтому что там сломалось я понятия не имею,а это мой основной вид заработка, поэтому если вы знаете к кому я бы мог обратиться, то сообщите мне, спасибо.
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