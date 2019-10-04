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    Тема: Лечение бесплодие
    • New! Валерий223 Cегодня в 01:03 «Ответить»
      Здравствуйте, недавно у нас в местной поликлинике прошел обследование, и мне выдвенули что у меня бесплодие, но это еще не точно, я реально сейчас в шоке, хочу у вас спросить, вы знаете где можно пройти качественное обследование, и если это потребуется то и лечение?
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