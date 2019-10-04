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    Тема: Выбор ламината
    • New! Иннокентий 34 Cегодня в 00:58 «Ответить»
      Собираемся сделать ремонт в квартире, будем напольное покрытие менять. У нас линолеум лежит, уже в очень плохом состоянии. Решили ламинат постелить. Можете написать отзывы какой сейчас ламинат лучше выбрать, и где его выгоднее покупать?
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