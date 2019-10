Hi there, guys! Всё еще думаете, как заинтересовать ребенка английским языком? В этой статье подобраны для вас обучающие видео по всем основным направлениям: слова, фразы и грамматика. Яркие, интерактивные и познавательные видео уроки английского для детей помогут не только маленькому новичку, но и школьнику. Let's get to it![URL=https://