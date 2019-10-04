Всем привет! Форумчане, я понял, что у меня после работы у меня очень много свободного времени. Я бы хотел его потратить с пользой и заработать денег. Может кто-то посоветует, где можно заработать денег уделяя этому два-три часа.
Работы в интернете много, все зависит от того, что вы умеете делать. Можете статьи писать, можете фотошопить фотографии, можно делать визуализацию интерьеров, модератор на сайте. Ищите по вашим умениям.
Ой, не знаю, я в свое время искала, но так ничего не нашла, один разводняк. Нашла работу копирайтера, статьи писать, в итоге заплатили половину обещанного. Еще пробовала оператором колл-цертра, тоже мимо.
Да, действительно работы в интернете очень много много главное найти свое. Я вот тоже работаю удаленно, я дизайнер. А еще я раньше был завсегдатаям букмекерских контор, часто играл на ставках, особенно на футбольные матчи, иногда проигрывал, но чаще выигрывал т.к. развита интуиция и я разбираюсь в том виде спорта, на который делал ставки. Могу вам посоветовать сайт BookMakerMarketприсмотритесь, почитайте.