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Тема: Интернет в офис
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Сегодня!
Лиза15
Cегодня в 17:57
«Ответить»
Нужен интернет в офис нас работает 18 человек, мощные и тяжелые программы, локальный интернет не тянет. Подскажите, что можно подключить?
New!
dashka_a
Cегодня в 20:14
«Ответить»
Обратитесь в "Электронный город".
У них есть такое предложение как "интернет для бизнеса", вот тут
https://2090909.ru/
о нем можно подробнее почитать.
Я сама с ними, уже не первый год, сотрудничаю по этому же вопросу и могу сказать, что всем очень довольна - хороший интернет по доступной цене.
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