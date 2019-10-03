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    Чт., 3 октября 2019г.
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    Тема: Интернет в офис
    • Сегодня! Лиза15 Cегодня в 17:57 «Ответить»
      Нужен интернет в офис нас работает 18 человек, мощные и тяжелые программы, локальный интернет не тянет. Подскажите, что можно подключить?
      • New! dashka_a Cегодня в 20:14 «Ответить»
        Обратитесь в "Электронный город".

        У них есть такое предложение как "интернет для бизнеса", вот тут https://2090909.ru/ о нем можно подробнее почитать.

        Я сама с ними, уже не первый год, сотрудничаю по этому же вопросу и могу сказать, что всем очень довольна - хороший интернет по доступной цене.
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