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    Чт., 3 октября 2019г.
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    Тема: Палатки
    • Сегодня! Георг Cегодня в 16:39 «Ответить»
      А не знаете ли вы, какие палатки лучше всего подходят для зимней рыбалки? А то в моём магазине спрашивают, а я толком и не знаю.
      • Сегодня! Колян90 Cегодня в 16:50 «Ответить»
        Если спрашивают про такие палатки, значит спрос есть. Пользуйтесь. Закупите здесь оптом https://piranya-ltd.ru/market/ зимние палатки Пингвин, да и торгуйте ими, пополняйте доход магазина.
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