Не всегда вовремя получается провести учебу персонала. А она нужна. И
проводить ее следует регулярно. Поэтому всегда заранее ищу интересные
тренинговые программы и загоняю своих архаровцев на вебинары и
семинары по продажам, таймингу, маркетингу, логистике и прочим
важным направлениям. https://www.malkova.com/corporate-
customers/integrated-training-programs/ Елена Малькова предложила мне
свою помощь в проведении тестирования и тренировках продажников. Я
ей поручил это дело и остался доволен ее работой и полученным
результатом. Осенью у нас самый пик продаж. Ее усилия не пропали
даром, продажи после учебы идут хорошо.