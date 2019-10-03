Привет всем. Меня позвали на какую-то вечеринку. Я не любитель таких вот алкогольных собраний. Не думаю, что мне есть что обсудить с этими индивидуумами. Друг настаивает на моём присутствии, так что по определённым причинам мне всё же придется поприсутствовать. В общем если всё окажется ещё хуже, чем я рассчитываю, мне понадобится хоть какое-то развлечение. Можете подкинуть пару идей под стать праздника? Укроюсь где-нибудь в уголке и буду ждать окончания этого зоопарка.
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