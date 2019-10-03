Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 3 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 177 посетителей
    Форум: Работа, вакансии, фриланс
    Новая тема
    Тема: Ратабота для студентов последних курсов
    • Сегодня! Izzi Cегодня в 12:06 «Ответить»
      Внимание студентам!
      Мечтаете о перспективной должности в стабильной крупной компании?
      НПП «Итэлма», крупнейший российский разработчик и производитель электронной автомобильной архитектуры и не только, приглашает к знакомству студентов последних курсов, а также вечерних и очно-заочных отделений. Узнать больше о компании, вакансиях и условиях трудоустройства вы можете:

      5 октября – форум для IT-специалистов «НАЙТИ IT» (м. ВДНХ, павильон № 57, начало в в 12:00)
      В программе: 50 IT-гигантов предлагают стажировки специалистам без опыта. Вы сможете получить профессиональное общение с единомышленниками и узнать больше о сферах компаний и профилях IT.

      Ищите стенды НПП «Итэлма», узнавайте о нас и рассказывайте о себе. Называя на стенде промокод «Работать в Итэлма» получите подарок.

      Приходите, будем знакомы!
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Как подготовить ребенка к школе?2(1) Ни о чем и о важномИннокентий 34Позавчера в 19:24Валерий223 Cегодня в 14:53
      Производство кабеля2(1) Ни о чем и о важномoleg2002209Позавчера в 19:23Петр43 Cегодня в 14:52
      Хочу себе драгон лор2(1) Ни о чем и о важномMalageПозавчера в 19:22Иннокентий 34 Cегодня в 14:51
      Натуральные драгоценные камни2(2) Женский форумAysuManilowaCегодня в 13:40KamilaLviv Cегодня в 14:46
      Гражданство4(2) Юридический форумNon Stop03.05.17 в 19:21Алексей1986 Cегодня в 14:37
      Не работает кондиционер, что делать?6(1) Ни о чем и о важномqwertyuyhyh10.09.19 в 13:08gardeev1212 Cегодня в 13:46
      Игры7(1) СпортКонстантинК27.09.19 в 14:37Inanimate Cегодня в 13:31
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода