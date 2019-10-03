Внимание студентам!
Мечтаете о перспективной должности в стабильной крупной компании?
НПП «Итэлма», крупнейший российский разработчик и производитель электронной автомобильной архитектуры и не только, приглашает к знакомству студентов последних курсов, а также вечерних и очно-заочных отделений. Узнать больше о компании, вакансиях и условиях трудоустройства вы можете:
5 октября – форум для IT-специалистов «НАЙТИ IT» (м. ВДНХ, павильон № 57, начало в в 12:00)
В программе: 50 IT-гигантов предлагают стажировки специалистам без опыта. Вы сможете получить профессиональное общение с единомышленниками и узнать больше о сферах компаний и профилях IT.
Ищите стенды НПП «Итэлма», узнавайте о нас и рассказывайте о себе. Называя на стенде промокод «Работать в Итэлма» получите подарок.