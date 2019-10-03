Кто и для каких задач в наши дни применяет сайты для сокращения ссылок?



После памятного закрытия портала Goo.gl, в Интернете появились сотни страниц с аналогичными функциями. Нередко, начинающие предприниматели не понимают, кто и для каких целей применяет сервисы для сокращения ссылок сейчас. В самом начале они открывались для того, чтобы все клиенты Твиттера смогли создать короткие ссылки для своих коротеньких постов. Но с ходом времени довольно примитивные сокращалки ссылок обросли огромным числом сложных функций, благодаря ним простые пользователи социальных сетей и пользователи, профессионально занимающиеся онлайн-маркетингом, способны использовать их для самых разных целей.





Для чего могут использоваться сайты сокращения ссылок



Если использовать сервис сокращения ссылок zro.ai или иной ресурс с возможностями анализа переходов пользователей, можно просматривать детальную статистику по каждому клику по ссылке. И благодаря этому вы будете лучше понимать, кому интересен опубликованный вами контент или коммерческое предложение, подстроить свою дальнейшую деятельность в сети под параметры фактической целевой аудитории. Для новичков в отрасли онлайн-маркетинга без больших бюджетов на рекламу, портал, который открывается по запросу https://zro.ai/ short url на некоторое время сможет заменить полноценную систему управления трафиком;



Длинная рекламная ссылка с массой UTM-меток после сокращения в сервисах получает приятный внешний вид и не будет отвлекать посетителей ресурса или подписчиков в соцсетях;





Дополнительные функции zro.ai



Логично, что сокращение ссылки — лучший метод спрятать реферальную метку. Вопреки тому что партнерские программы — распространённое явление в англоязычной части Интернета, жители из СНГ «из вредности» часто вырезают реферальную часть из ссылок. И даже простое сокращение делает этот процесс намного труднее, вдобавок вы сможете придумать для своей ссылки легко читающийся URL-адрес.



Интернет-пользователям будет значительно легче копировать в буфер коротенькую ссылку, дабы её поделиться. Не взирая на существование кнопки share в большинстве современных мобильных приложений, многие люди всё-равно продолжают делиться интересным контентом именно через копирование ссылки.



Если ваш landing page или иной сайт «умрёт» на каком-то этапе рекламной компании из-за неожиданно большого наплыва пользователей или по другой причине, то вы сможете направить трафик на другой URL. Все старые рекламные ссылки, на создание которых уже были потрачены большие деньги, при этом продолжать работать.