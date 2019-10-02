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    Ср., 2 октября 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Укладка
    • New! Fallybome Cегодня в 22:34 «Ответить»
      Всем привет. У меня сейчас такая стрижка, которая однозначно нуждается в укладке. Да вот совсем не нравится что от укладочных средств есть блеск, и волосы смотрятся неухоженными и как будто грязными. Что делать?
      • New! Ferel Cегодня в 22:40 «Ответить»
        Да, знаю подобное ощущения, стоит совсем капельку переборщить с укладочным средством и все, вся прическа и все труды насмарку. Мне кажется сейчас уже выпустили средства, которые не оставляют такого блеска.
        • New! Rainamad Cегодня в 22:52 «Ответить»
          И ладно еще если так смотрится у девушки, самое некрасивое когда подобная укладка случилась у мужчины. Уж лучше вообще никак, чем с таким жирным блеском.
        • New! Seenteyal Cегодня в 23:08 «Ответить»
          Если честно, раньше никогда подобные вопросы не интересовали, ровно до тех пор, пока на моей голове не появилась стрижка) Без укладки совсем не смотрится, поэтому тоже в поисках средства, которое и жирнить не будет, и в то же время надежно фиксировать пряди. Сейчас на примете у меня глина для волос https://unclerazor.ru/catalog?parentcate...;categoryid=53/ . Она матовая, кто подобной пользовался? Как она в использовании непосредственно на волосах? Решает проблемы обычных средств?
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