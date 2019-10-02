Всем привет. У меня сейчас такая стрижка, которая однозначно нуждается в укладке. Да вот совсем не нравится что от укладочных средств есть блеск, и волосы смотрятся неухоженными и как будто грязными. Что делать?
Да, знаю подобное ощущения, стоит совсем капельку переборщить с укладочным средством и все, вся прическа и все труды насмарку. Мне кажется сейчас уже выпустили средства, которые не оставляют такого блеска.
Если честно, раньше никогда подобные вопросы не интересовали, ровно до тех пор, пока на моей голове не появилась стрижка) Без укладки совсем не смотрится, поэтому тоже в поисках средства, которое и жирнить не будет, и в то же время надежно фиксировать пряди. Сейчас на примете у меня глина для волос https://unclerazor.ru/catalog?parentcate...p;categoryid=53 . Она матовая, кто подобной пользовался? Как она в использовании непосредственно на волосах? Решает проблемы обычных средств?